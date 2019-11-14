В Приангарье две семьи, пострадавших от наводнения, не подали заявления на приобретение жилья

Всего две семьи, пострадавших от наводнения, не подали заявления для оформления свидетельств на получение социальной выплаты на приобретение или строительство жилья. Об этом рассказали в правительстве Иркутской области.
На сегодняшний день принято 6899 заявлений, в то время как подлежащими сносу признано 6901 помещение. Уже оформлено и выдано на руки 6639 свидетельств на получение социальной выплаты на приобретение или строительство жилья, больше половины оплачено: собственниками жилья стали 3370 семей. Из них 64,5% приобрели жильё в своих муниципальных образованиях; 28,5% - на территории Иркутской области, в основном в Братске, Иркутске, Ангарске и Шелехове; 7% - в других регионах страны. Тем, кто еще не определился с покупкой жилья, подобрать варианты помогают сотрудники комплексных центров социального обслуживания населения Иркутской области. И предупреждают, что последний день проведения платежей – 25 декабря, когда заканчивается финансовый год.
Согласно постановлению правительства РФ, платежи завершатся до конца года.
На оплату свидетельств и проведение капитальных ремонтов из федерального бюджета было выделено 14 млрд рублей, а уже приняты документы на сумму 18 млрд рублей. В эту сумму входит приобретение жилья и за счет Иркутской области. На данный момент дополнительная потребность для обеспечения людей жильём за счет средств федерального бюджета составляет 3,7 млрд рублей. Договорённость об их выделении также достигнута.
- В пунктах долговременного размещения сейчас проживает 124 человека, которые пока не приобрели собственное жильё. Речи о закрытии пунктов не идёт. В них есть ещё 300 свободных мест, где мы можем разместить пострадавших. Также 743 семьи получают выплату на аренду жилья. Каждый месяц из бюджета региона на это выделяется 9,8 млн рублей, - сказал министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.