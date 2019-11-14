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Количество «зеленых» зданий в России выросло в 6,5 раз

14 ноября 2019

Аналитики консалтинговой компании Knight Frank выяснили, что с 2013 года количество «зеленых» проектов в России стандартам, увеличилось с 20 до 130 объектов. При этом самыми «зелеными» в России пока остаются офисы – их доля в общем объеме достигает 39% (в Москве – 80%).

Несмотря на снижение объемов новых сертифицированных зданий после 2015 года в связи с кризисом, ожидается положительная динамика, так как многие из будущих проектов в различных сегментах рынка уже проектируются с учетом «зеленой» сертификации. Например, в рамках ММДЦ «Москва-Сити» два крупных строящихся проекта будут сертифицированы по стандарту LEED – Grand Tower и Neva Towers.

Факторов, обуславливающих развитие такого направления в сфере коммерческой и жилой недвижимости в России много, однако ключевым является желание собственников и девелоперов сократить потребление основных ресурсов – тепла, электричества и воды.

Во-первых, это позволяет снизить издержки на размещение компаний в зданиях и нагрузку на их обслуживание со стороны собственников. Во-вторых, происходит снижение потребления ресурсов, что повышает в целом экологическую устойчивость.

К тому же ряд международных компаний-арендаторов предъявляют требования к потенциальным зданиям по наличию одного из сертификатов экологичности, что повышает конкурентоспособность отдельных проектов в случае наличия соответствующей сертификации.

более 70% «зеленых» зданий. Это в первую очередь обусловлено тем фактом, что именно этот стандарт экологической сертификации появился в России первым и уже имеет довольно обширную сеть независимых аудиторов, предлагающих услуги по сертификации на территории страны.

 


/ СИА /
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