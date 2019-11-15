Virgin, «Победа» и жирные котики

Ричард Брэнсон, владелец Virgin Group, присматривается к покупке 25% акций российской авиакомпании «Победа», дочерней структуры «Аэрофлота». Пока это просто намерения, как указывает источник, упоминаемый в СМИ. По мнению Анны Бодровой, старшего аналитика «Информационно-аналитического центра «Альпари», подобный интерес вполне удовлетворял бы желаниям самого «Аэрофлота»: ранее уже упоминалось о желании продать четверть «Победы», чтобы получить финансы на создание еще одного лоукостера.

- Общероссийским интересам это тоже соответствует: в ФАС прежде говорили, что приватизаций «Победы» позволила бы поддержать нужный уровень конкуренции между перевозчиками и способствовала бы развитию сегмента внутренних авиаперевозок.

Однако, если сделать шаг назад и посмотреть на ситуацию чуть издали, видно, что не все может быть так гладко. Во-первых, Брэнсон мог вскользь упомянуть об этом, и тогда за этим комментарием не стоит ничего особенного - так, констатация возможности. Или рассмотрел предложение, ему направленное (такое тоже может быть), пробормотал что-то типа «надо подумать» и пошел дальше, а пресса уцепилась за это. Во-вторых, концепции работы Virgin и «Победы» не сказать что бы разные - они принципиально не схожи. Именно поэтому самой Virgin Group может быть и не интересна такая сделка. В-третьих, не будем забывать о состоянии инвестиционного фона в России - недавний шорох с «Яндексом» еще не забыт, а там скрываются большие риски.

Романтикам в российской бизнес-действительности сейчас явно не место. Хотя, если вдруг Брэнсон мог бы разрешить перевозить тяжелых котов, тогда, может быть, в России ему открылись бы широчайшие перспективы.