Российскую экономику тормозят низкие доходы населения

Накануне Росстат представил оценочные данные по динамике роста российского ВВП в 3 квартале 2019 года. По оценкам Росстата, ВВП нашей страны в 3 квартале вырос на 1,7% в годовом исчислении, что значительно превысило темпы роста российской экономики во 2 квартале в 0,9%. Ранее Росстат оценивал темпы роста ВВП за 9 месяцев 2019 года в 1,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. В свою очередь, Минэкономразвития предварительно оценивает рост российского ВВП за 3 квартал 2019 года в 1,9% в годовом исчислении. Более того, в Минэкономразвития уже рапортуют о том, что экономический рост в России вернулся на траекторию в 1,5-2% в год, отмечает Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари».

- Такой бурный рост в 3 квартале 2019 года мог быть обеспечен увеличением экспорта на 7% в годовом исчислении, который во 2 квартале сократился на 2% год к году. Отчасти падение экспорта в предыдущем квартале было связано с загрязнением нефтепровода «Дружба» и соответствующим временным сокращением поставок нефти в европейские страны, а в 3 квартале ситуация уже нормализовалась. Кроме того, в 3 квартале негатив для производственного сектора, связанный с повышением НДС и ожиданиями роста инфляции и падения спроса, прекратил оказывать существенное влияние на промышленность и сельское хозяйство, что привело к росту в этих важнейших сегментах экономики. Свою роль сыграло и возвращение российского Центробанка к политике снижения процентных ставок и стимулирования роста в реальном секторе экономики.

Проблемой для более существенного ускорения темпов экономического роста являются низкие реальные доходы населения и, соответственно, недостаточно высокий для производителей потребительский спрос. Однако если до конца года, то есть в декабре, ЦБ РФ ещё раз понизит ключевую процентную ставку, сократив её до уровня в 6,25%, а лучше – сразу до 6%, это подстегнёт рост реального сектора экономики в декабре. Важными стимулами экономического роста в текущем 4 квартале могут стать сохранение высоких цен на нефть (на уровне от $60 за баррель) и замедление темпов инфляции. Напомним, что ЦБ РФ ожидает замедление инфляции к концу 2019 года до 3,2-3,7%. Мы полагаем, что по итогам 2019 года рост российского ВВП может составить 1,4-1,7%.