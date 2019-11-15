В Иркутске появятся парковые диваны с поэтическими цитатами благодаря поддержке Сбербанка

В Иркутске, сразу в трех районах областного центра, появилась памятная инсталляция. Проект «Городская среда» пополнился зонами отдыха благодаря партнерской поддержке Байкальского банка Сбербанка. 40 парковых диванов с выгравированными историческими фактами и поэтическими строками будут установлены на площадке мемориала «Вечный огонь», а также в районах Академгородка и набережной реки Ушаковка.

Несколько лет назад Сбербанк уже принимал участие в благоустройстве бульвара Гагарина— на набережной Ангары размещены 72 резных скамейки с цитатами иркутских поэтов и писателей. Идея понравилась горожанам и гостям Иркутска и получила продолжение осенью 2019 года. По предложению администрации города благоустройство с историческим настроением было решено провести сразу в нескольких районах столицы Приангарья.

14 ноября два объекта инсталляции, у мемориала «Вечный огонь» и в Академгородке, прошли официальную проверку и были приняты на баланс Иркутска. В приемке новой зоны программы «Городская среда» приняли участие мэр города Дмитрий Бердников и управляющая Иркутским отделением Байкальского банка Наталия Цайтлер.

Дмитрий Бердников, мэр г. Иркутска: «Сбербанк активно участвует в преображении Иркутска уже не первый год. Мы вместе реализовывали проекты по благоустройству на острове Конный и набережных города, озеленению Синюшиной горы в Свердловском районе. Такая практика совместной работы является примером результативного взаимодействия городских властей и социально ответственных бизнес-структур. В следующем году мы будем отмечать важную дату – 75-летие Великой Победы. Приведение в порядок мемориала «Вечный огонь Славы» является значимым для города».

20 парковых диванов, на каждом из которых врезаны цитаты о сибирских фронтовиках, воевавших в годы Великой Отечественной войны, станут напоминанием посетителям иркутского мемориала «Вечный огонь» о вкладе жителей области в Великую Победу. Здесь есть и воспоминания маршалов Жукова и Рокоссовского, и факты о подвиге 78-й стрелковой дивизии, и известные поэтические строки:

«В Сибири не было войны,

но славилась Сибирь полками.

И сердце Родины-Москву.

Пришлось прикрыть Сибиряками».

Наталия Цайтлер, управляющий Иркутским отделением Байкальского банка:

«Конечно, всем нам хочется, чтобы каждый уголок областного центра всегда был красив, современен и при этом — хранил в себе напоминания об истории нашего замечательного города и области. Сбербанк обязательно поддерживает начинания, которые улучшают жизнь людей. Этот подарок нам делать было особенно приятно, ведь реализация проекта «Городская среда» в трех географических точках Иркутска происходит в День рождения банка и это будет славная память о нашем 178-летии и наглядный образец переклички поколений, событий и памяти».

14 ноября островок истории и красоты появился также в центральной части Академгородка. Авторами проекта было решено здесь сохранить историческую память об этапах возникновении этой части Иркутска и вкладе иркутского научного сообщества. Парковые диваны с экскурсом в историю Рабочего предместья и Ремесленной слободы Иркутска на набережной реки Ушаковка будут установлены до конца года.