Новый мобильный оператор начинает работать в Иркутской области и Бурятии

Мобильный оператор СберМобайл, входящий в экосистему Сбербанка, расширил зону присутствия. С сегодняшнего дня сервисы связи стали доступны клиентам в республике Бурятия и Иркутской области.

Запуск мобильного оператора СберМобайл состоялся 26 сентября 2018 года. На сегодняшний день услуги доступны в 57 субъектах Российской Федерации.

Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк:

«Можно порадоваться за жителей Иркутской области и Бурятии, ведь с появлением на этих территориях нового оператора сотовой связи увеличивается число интересных предложений для тех, кто ценит качество и оперативность мобильной связи. Новый сервис экосистемы Сбербанка делает серьезную заявку на достойную конкуренцию лидерам рынка сотовой связи».

Особенным предложением Сбермобайла клиентам можно назвать и возможность для абонентов самостоятельно собирать тариф в соответствии с их предпочтениями – можно выбрать необходимое количество минут, сообщений, объем трафика и настроить безлимитные мобильные опции, либо подключить один из тарифов с готовым наполнением.

Так, тариф «Всё, что нужно» за 249 руб. в месяц включает в себя оптимальное, в сравнении с другими тарифами линейки, количество минут, гигабайт и SMS. На тариф распространяется специальное предложение «Второй месяц в подарок» — фактически оператор компенсирует второй месяц абонентской платы новому клиенту.

Безлимитные мессенджеры доступны на всех тарифах СберМобайл (пакет трафика не будет расходоваться). Абонентам, которые пользуются сервисами связи в роуминге, мессенджеры будут доступны все время действия роумингового пакета трафика, даже если клиент израсходовал весь объем.

Пополняя баланс через мобильное приложение СберМобайл, участники программы лояльности «Спасибо от Сбербанка» смогут накапливать повышенные бонусы СПАСИБО (до 30% от суммы пополнения), а также использовать бонусы СПАСИБО на мобильную связь СберМобайл. Мобильное приложение доступно в AppStore и GooglePlay.

Подключиться к СберМобайл можно во всех отделениях Сбербанка или заказать SIM-карту на сайте sbermobile.ru.

Подробнее:

sbermobile.ru

spasibosberbank.ru/partners/sbermobile.