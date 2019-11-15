Банки не спешат снижать ставки по ипотеке также значительно, как снизилась ставка ЦБ

Российские банки начали снижать ипотечные ставки. Прошло две недели после того, как Банк России понизил размер ключевой ставки, доведя ее до 6,50% годовых с 7,00% ранее. Логично было бы ожидать, что кредитные продукты для потребителей тоже подешевеют - но вряд ли так значительно, как это сделал для банков ЦБ, считает Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»:

- Наблюдения Marcs демонстрируют, что из 20 наиболее активных и крупных российских банков ставки по ипотечному продукту снизили 17. Средняя величина понижения составила от 0,2% до 0,6%. Снижение процента по ипотеке напрямую зависит от первоначального взноса, специфики предлагаемой банком программы, срока кредитования. Банк отлично зарабатывает на кредитных продуктах, поэтому не стоит думать, что он сделает что-то невыгодное для себя.

Однако не только сокращение размеров ключевой ставки вынуждает банки снижать процент по ипотечному кредиту. Еще одна весомая причина - это сокращение объема выдачи таких займов. Даже на фоне устойчивой тенденции снижения ипотечной ставки кредит на жилье слишком дорогой для абсолютного большинства россиян.

В ноябре и декабре спрос на ипотеку может быть несколько выше среднего: люди придут за специальными предложениями и сезонными акциями. Однако далее, в январе и феврале, не исключен спад интереса к ипотечным кредитным продуктам.

Скорее всего, в первом квартале 2020 года размер ставки для ипотечного кредита в России снизится дополнительно, но ниже 8,5-8,8% на протяжении года она вряд ли опустится.