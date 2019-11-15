«Фридом Финанс» запустил обновленное мобильное приложение для инвесторов – Tradernet

ИК «Фридом Финанс» сообщает о запуске обновленного мобильного приложения для инвесторов. Tradernet – это современное, многофункциональное приложение, которое сделало фондовый рынок еще ближе для российских инвесторов.

Обновленный Tradernet позволяет отслеживать онлайн-котировки и совершать торговые сделки с акциями, ETF и другими инструментами. В описании каждой ценной бумаги добавлены графики котировок с возможностью переключения между пятью таймфреймами. Карточки компаний также отражают колебания цены в процентах и ряд других показателей, необходимых для принятия инвестиционного решения. В приложении также можно ознакомиться со «стаканом» цен и выставить ордер (как рыночный, так и отложенный).

Пользователь приложения полностью контролирует свой инвестиционный портфель — данные о балансе, имеющихся денежных средствах и открытых торговых позициях обновляются в режиме реального времени. Кроме того, клиенту доступна вся история ранее совершенных торговых сделок. Приложением могут пользоваться как владельцы реальных счетов, так и демоверсий.

Клиенты с реальными счетами также получили возможность выставлять неторговые поручения — например, подавать заявки на участие и продажу форвардов на IPO, пополнять счет банковской картой, обновлять персональные данные.

Обновленное приложение доступно для пользователей iPhone, iPad, в ближайшее время будет также запущено приложение для владельцев девайсов на платформе Android.

Комментируя запуск, Денис Матафонов, член совета директоров «Фридом Финанс», отвечающий за разработку торговых платформ, подчеркнул: «В новое приложение мы включили все необходимое для успешного трейдинга. В ближайшее время добавим возможность открытия инвестиционного счета, затем появятся технические индикаторы и другие полезные фичи. Верю, что удобство приложения высоко оценят существующие и новые клиенты компании».

Напомним, что платформа Tradernet обеспечивает клиентам Freedom Finance прямой доступ к торгам на крупнейших биржах мира. Пользователи платформы могут проводить операции с более чем 40 тысячами финансовых инструментах на Nasdaq, NYSE, LSE, Deutsche Boerse, KASE, а также на Московской и Санкт-Петербургской биржах.

Преимущества обновленного приложения:

Легко покупать и продавать ценные бумаги (акции, ETF, др.)

Возможность отслеживать состояние портфеля в режиме реального времени

Можно инвестировать на глобальных рынках (Россия, США, страны ЕС, Казахстан, Украина)

Позволяет быстро выставлять ордера и подавать заявки, в том числе, на вывод средств на счет, привязанный к аккаунту

Дает постоянный доступ к истории сделок с ценными бумагами

Справочная информация

ИК «Фридом Финанс» — российская инвестиционная компания, входит в международный публичный холдинг Freedom Holding Corp., предоставляющий финансовые услуги в семи странах мира. Акции холдинга торгуются на Nasdaq под тикером FRHC.

ИК «Фридом Финанс» входит в рейтинги ведущих операторов Московской биржи, где занимает 9-е место по числу зарегистрированных клиентов (более 41 тысяч) и 12-е место по количеству активных клиентов. Компания представлена 30 офисами в российских регионах от Владивостока до Калининграда.