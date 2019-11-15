Для жителей пострадавших территорий Приангарья продлили на 2020 год сроки подачи заявлений на получение выплат для приобретения жилья

Для пострадавших от потопа жителей Иркутской области сроки подачи заявлений на получение выплат для приобретения жилья и сроки действия сертификатов на их покупку продлены на 2020 год. Об этом сообщили в региональном правительстве.



- Еще достаточно большое количество людей не определились с покупкой жилья, кроме того, идут суды по установлению прав собственности. Поэтому люди, которые не успели реализовать свои сертификаты, смогут это сделать в следующем году, - сказал губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

По состоянию на 14 ноября подано 6 658 с заявлений на получение социальной выплаты на приобретение или строительство жилья. Выдано 6290 свидетельств на сумму 18,6 млрд. От получения 349 свидетельств граждане отказались, так как намерены увеличить через суд площадь утраченного помещения.



- Оплачено 3370 свидетельств на 9,9 млрд рублей. Из них 2831 документ на 8,2 млрд рублей из средств федерального бюджета, 539 свидетельств на 1,7 млрд рублей из средств областного бюджета, - прокомментировали в областной администрации.

607 семей, которые пострадали от паводков в Иркутской области и обратились за получением выплаты на приобретение или строительство жилого помещения, не имеют правоустанавливающих документов. Из них 387 обратились в суд. По 214 заявлениям выданы отказы из-за отсутствия права собственности или договора социального найма и в ряде других случаев.