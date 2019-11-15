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АТБ предупредил, что 16-17 ноября 2019 года изменит режим работы

15 ноября 2019

16 и 17 ноября 2019 года в связи с проведением технических работ, связанных со внутренним обновлением настроек программного обеспечения Азиатско-Тихоокеанского Банка, будет установлен следующий режим работы:

16 ноября 2019 г. (сб) – нерабочий день для всех отделений, обслуживающих клиентов Банка;

17 ноября 2019 г. (вс) – по режиму работы воскресенья (с ограничением по операциям в иностранной валюте).

Для уточнения времени работы отделений в воскресенье необходимо связаться с менеджером в вашем городе или позвонить по номеру: 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).

Срок оплаты кредитов, дата погашения которых выпадает на указанную дату, переносится на первый рабочий день без применения штрафных санкций.

Порядок обслуживания клиентов и правила погашения ежемесячных платежей и начисленных процентов по кредитным договорам остаются прежними.

Банк обращает внимание, что Колл-центр Банка работает круглосуточно без перерывов и выходных.

Для удобства банк предлагает воспользоваться приложением АТБ-Мобайл, которое позволит без обращения в Банк произвести погашение кредита, пополнить счет мобильного телефона, оплатить коммунальные услуги, штрафы ГИБДД и многое другое.
Также ежемесячный платеж вы можете осуществить через сторонние Банки за пять рабочих дней до наступления очередного ежемесячного платежа.

Более подробная информация – 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).

С 18 ноября 2019 года все офисы Банка работают в обычном режиме.


/ СИА /
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