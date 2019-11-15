Новости

Альфа-Банк — в числе лидеров по запасу средств на счетах

15 ноября 2019

Альфа-Банк занял 4-е место среди российских банков по объему денежных средств и эквивалентов, накопленных на счетах на конец 2018 года, уступив только Сбербанку, Газпромбанку и ВТБ. Об этом свидетельствует опубликованный сегодня рейтинг РБК, рассчитанный на базе отчетности крупнейших компаний и банков России.

Объем денежных средств Альфа-Банка и их эквивалентов на конец 2018 года составил 297,8 миллиардов рублей. Данный показатель отражает высокий уровень платежеспособности Альфа-Банка — его способность своевременно и в полном объеме исполнить обязательства перед клиентами и контрагентами (например, для выплат по вкладам).

«Альфа-Банк очень дорожит доверием своих клиентов. Существенный объем запасов на счетах говорит, в первую очередь, о масштабе бизнеса и надежности Альфа-Банка, вновь подтверждая наши позиции крупнейшего частного банка страны. Это результат нашей успешной стратегии, сочетающей амбициозный рост и высочайшее качество финансовых продуктов», — прокомментировал заместитель председателя правления, главный финансовый директор Альфа-Банка Алексей Чухлов.

По данным Banki.ru на 1 октября 2019, Альфа-Банк лидирует среди частных финансовых организаций и занимает 5-ю позицию среди всех банков страны по объемам активов и капитала. Капитал Альфа-Банка составляет 443,6 млрд рублей.

В ходе подготовки рейтинга РБК приоритетно использовал данные консолидированной групповой отчетности по МСФО. Для анализа компаний, по которым она недоступна, были использованы данные отчетности по РСБУ, предоставленные компаниями Росстату, сообщается в публикации РБК: https://www.rbc.ru/economics/13/11/2019/5dc542329a7947aa5407f862?from=center.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

НТК ИНК 2019
«Посмотрите на задачи под другим углом зрения». Как компании получить пользу от инноватора
Трудная нефть. На конференции ИНК рассказали, как будут добывать «черное золото»
«Когда компания решила задачу выживания, работа с инновациями становится ее обязанностью». ИНК провела IV Научно-техническую конференцию
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании