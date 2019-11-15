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Сбербанк cтал победителем в нескольких номинациях конкурса годовых отчетов Московской биржи и ежегодного опроса инвесторов Extel Survey

15 ноября 2019

13 ноября 2019 года состоялась церемония награждения победителей XXII ежегодного конкурса годовых отчетов, организаторами которого выступают Московская биржа и медиагруппа «РЦБ», а также объявлены результаты ежегодного опроса инвесторов Extel Russia Survey.

Годовой отчет Сбербанка за 2018 год стал победителем в главной номинации  конкурса Московской биржи - «Лучший годовой отчёт компании с капитализацией более 200 млрд. рублей»,  а также второй год подряд признается лучшим годовым отчетом финансового сектора экономики.

По итогам ежегодного опроса инвесторов Extel Survey по России в номинации «Best CFO Russia 2019» победителем признан Заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк Александр Морозов.

Конкурс Московской биржи — основная площадка для презентации годовых отчётов компаний, работающих в России (российских и иностранных), и призван  способствовать повышению открытости компаний и формированию высокой корпоративной культуры.

Ознакомиться с интерактивной версией годового отчёта Сбербанка за 2018 год можно здесь.

Extel Survey — крупнейшее ежегодное исследование работы участников инвестиционного сообщества самими участниками финансового рынка. В опросе участвуют более 16 тысяч профессионалов из 93 стран мира.


/ СИА /
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