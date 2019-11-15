Новости

Стоимость выставленных на торги непрофильных активов на портале Сбербанка Distressed Assets превысила 200 млрд рублей

15 ноября 2019

Стоимость выставленных на торги залоговых и непрофильных активов на портале Сбербанка Distressed Assets (DA) превысила 200 млрд рублей. На этом портале Сбербанк, а также другие банки и организации реализуют залоговые и непрофильные активы по доступным ценам.

Олег Ганеев, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Главным вопросом в сфере реализации залогового имущества всегда было отсутствие единого прозрачного процесса и централизованного источника данных о реализуемых активах. Чтобы сделать процедуру удобной и прозрачной для всех участников, мы создали портал DA. Изначально мы создали этот сервис для поиска покупателей на залоговые и непрофильные активы Сбербанка. Но постепенно мы наработали клиентскую базу профильных инвесторов, готовых приобретать крупные активы для бизнеса, и расширили технологические возможности сервиса. И сегодня наш портал превратился в маркетплейс для всех, кто желает приобрести или реализовать активы для бизнеса (от торговых и офисных центров до заводов и сельскохозяйственных комплексов), а также, при необходимости, подать заявку на кредит на покупку проблемного актива или получить консультацию по процедуре банкротства».

Преимущества портала заключается в том, что все активы представлены в одном месте, клиент подключается к порталу и может предлагать свою цену за актив, а банк обеспечивает сопровождение сделки. Portal DA — это не только витрина активов с уникальным классификатором, возможностью поиска по различным параметрам и встроенной рекомендательной системой, но и удобный инструмент онлайн-взаимодействия потенциального инвестора с ответственным за реализацию актива сотрудником.

На текущий момент на портале DA размещено 6,2 тыс. активов на сумму более 200 млрд рублей. Наибольший удельный вес занимают объявления о продаже коммерческой (43%) и жилой недвижимости (20%), производственных предприятий (15%), также представлены автотранспорт и спецтехника, сельскохозяйственные и прочие активы. На площадке зарегистрировано 3,5 тыс. профессиональных инвесторов.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

НТК ИНК 2019
«Посмотрите на задачи под другим углом зрения». Как компании получить пользу от инноватора
Трудная нефть. На конференции ИНК рассказали, как будут добывать «черное золото»
«Когда компания решила задачу выживания, работа с инновациями становится ее обязанностью». ИНК провела IV Научно-техническую конференцию
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании