Стоимость выставленных на торги непрофильных активов на портале Сбербанка Distressed Assets превысила 200 млрд рублей

Стоимость выставленных на торги залоговых и непрофильных активов на портале Сбербанка Distressed Assets (DA) превысила 200 млрд рублей. На этом портале Сбербанк, а также другие банки и организации реализуют залоговые и непрофильные активы по доступным ценам.

Олег Ганеев, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Главным вопросом в сфере реализации залогового имущества всегда было отсутствие единого прозрачного процесса и централизованного источника данных о реализуемых активах. Чтобы сделать процедуру удобной и прозрачной для всех участников, мы создали портал DA. Изначально мы создали этот сервис для поиска покупателей на залоговые и непрофильные активы Сбербанка. Но постепенно мы наработали клиентскую базу профильных инвесторов, готовых приобретать крупные активы для бизнеса, и расширили технологические возможности сервиса. И сегодня наш портал превратился в маркетплейс для всех, кто желает приобрести или реализовать активы для бизнеса (от торговых и офисных центров до заводов и сельскохозяйственных комплексов), а также, при необходимости, подать заявку на кредит на покупку проблемного актива или получить консультацию по процедуре банкротства».

Преимущества портала заключается в том, что все активы представлены в одном месте, клиент подключается к порталу и может предлагать свою цену за актив, а банк обеспечивает сопровождение сделки. Portal DA — это не только витрина активов с уникальным классификатором, возможностью поиска по различным параметрам и встроенной рекомендательной системой, но и удобный инструмент онлайн-взаимодействия потенциального инвестора с ответственным за реализацию актива сотрудником.

На текущий момент на портале DA размещено 6,2 тыс. активов на сумму более 200 млрд рублей. Наибольший удельный вес занимают объявления о продаже коммерческой (43%) и жилой недвижимости (20%), производственных предприятий (15%), также представлены автотранспорт и спецтехника, сельскохозяйственные и прочие активы. На площадке зарегистрировано 3,5 тыс. профессиональных инвесторов.