Сбербанк добавил возможность досрочного перевыпуска дебетовых карт в мобильном приложении

Сбербанк предоставил всем пользователям мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» сервис досрочного перевыпуска дебетовых карт.

Раньше клиент мог заказать перевыпуск в офисе банка, через контактный центр или в веб-версии «Сбербанк Онлайн». Теперь, если с картой клиента что-то случилось, например, она сломалась или потерялась, достаточно открыть мобильное приложение, выбрать нужную карту, зайти в «Настройки» и воспользоваться опцией «Перевыпустить». Забрать перевыпущенную карту можно в наиболее удобном для клиента отделении – для этого необходимо в заявке выбрать офис для доставки.

Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты»:

«Мы ценим время наших клиентов. Поэтому запускаем сервис, который будет экономить время. Тем более, что смартфоны уже давно стали неотъемлемой частью нашей жизни и одним из главных инструментов, с помощью которого можно решить любой вопрос в два клика».

В настоящий момент в региональную сеть Сбербанка входит более 14 000 подразделений в 83 субъектах РФ.