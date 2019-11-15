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ВТБ развивает сотрудничество с правительством Ставропольского края

15 ноября 2019

14 ноября в Ставрополе состоялась рабочая встреча заместителя президента — председателя правления ВТБ Дениса Бортникова и губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова. Стороны обсудили ключевые вопросы сотрудничества, поддержки приоритетных отраслей и ведущих предприятий, в том числе в рамках государственных программ льготного финансирования.

На сегодняшний день ВТБ участвует во всех основных государственных программах поддержки малого и среднего бизнеса. Они реализуются совместно с Минпромторгом, Министерством экономического развития (в рамках «Программы 1764»), Министерством сельского хозяйства и Корпорацией МСП. Кредитный портфель РОО «Ставропольский» в рамках программ льготного кредитования по итогам девяти месяцев 2019 года составил 8,7 млрд рублей.

За 9 месяцев 2019 года корпоративный кредитный портфель РОО «Ставропольский» вырос на 22%, до 36,9 млрд рублей. Объем привлеченных средств корпоративных клиентов достиг 18,4 млрд рублей.

В ходе встречи Денис Бортников отметил: «Выгодное географическое положение и наличие сырьевой базы способствуют успешному развитию предпринимательства в Ставропольском крае. На протяжении 24-х лет мы активно поддерживаем здесь как небольшие компании, так и флагманы ведущих отраслей, активно участвуем в реализации значимых инвестиционных проектов. Являясь для предпринимателей партнером-экспертом, который помимо предоставления классических банковских решений помогает развивать бизнес и в смежных направлениях, мы намерены участвовать в дальнейшем укреплении экономики Ставрополья. Уверен, что плодотворное сотрудничество с правительством края будет способствовать решению приоритетных задач развития в регионе».

Губернатор Ставрополья подчеркнул, что перед Ставропольем стоят серьёзные задачи развития, обозначенные в национальных проектах. По мнению главы региона, в достижении этих целей очень многое значит партнёрство с ведущими кредитно-финансовыми организациями страны — такими как ВТБ. «Только в агропромышленном комплексе края мы ставим серьёзную задачу кратного увеличения экспортного потенциала. В том числе, реализуя программы развития мелиорации, выращивания овощей закрытого грунта, хлопководства, производства мяса птицы и многие другие. У нас большой портфель инвестпроектов в этих сферах, и надеюсь, что с вашим участием мы продолжим их осуществление, а сотрудничество с банком будет только укрепляться», — сказал Владимир Владимиров.


/ СИА /
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