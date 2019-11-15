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Сбербанк рассказал о планах по развитию решений для «умных» городов на XII Петербургском инновационном форуме

15 ноября 2019

Сбербанк совместно с дочерними компаниями «SberCloud», «VisionLabs» и «ЦРТ» в рамках XII Петербургского инновационного форума рассказал о планах по развитию решений для «Умных городов».

Сбербанк выступает модератором решений компаний своей экосистемы для «Умных городов», предлагая как комплексные высокотехнологичные решения, так и отдельные компоненты с функцией интеграции в другие системы. Для каждого проекта их набор уникален в зависимости от региона и его потребностей: от «умных остановок» до системных решений по мониторингу работы коммунальных служб, экологического мониторинга и систем безопасности. При этом, если раньше основным заказчиком решений выступало государство, то сейчас растёт интерес и со стороны бизнеса, который предлагает сервисы в «умных» городах. К примеру, для медицинских учреждений разработан ряд решений, которые позволяют оптимизировать клиентопоток, экономить время и ресурсы.

Елена Теплицкая, советник президента ПАО Сбербанк:

«Умный Город» - один из наиболее приоритетных проектов, реализуемых российским государством и бизнесом во исполнение национальных проектов по формированию комфортной городской среды и цифровизации экономики.  Трансформация Сбербанка в одну из ведущих мировых IT компаний и создание собственной быстро растущей экосистемы позволяет предложить нашим клиентам комплексные инструменты и сервисы, основанные на новейших технологиях, включая искусственный интеллект, интернет вещей, аналитику больших данных, виртуальную и дополненную реальность. При этом важнейшими критериями успеха становятся не только открытость, совместимость и кибербезопасность платформ и приложений, но и активная вовлеченность граждан, особенно молодежи, в создание стратегии и поиск новых решений для улучшения качества жизни, безопасности, инклюзивности, устойчивого развития и сохранения экологии».

Андрей Хрулёв, директор по бизнес-развитию Группы компаний «ЦРТ»:

«Согласно исследованию Министерства ЖКХ, россияне считают, что «Умные города» должны быть в первую очередь безопасными и комфортными. Нами реализованы успешные проекты, а сейчас мы предлагаем смарт-сервисы, которые развивают ранее созданную инфраструктуру».

Алексей Нехаев, исполнительный директор, сооснователь компании VisionLabs: «Россия находится в фарватере международных трендов по развитию технологий на основе искусственного интеллекта. Мы растём в этом направлении вместе с мировым рынком и предлагаем решения, которые к примеру, могут не только проанализировать клиентопоток, но и оцифровать уровень удовлетворённости клиента тем или иным сервисом».

Артур Саркисов, директор управления РГС SberCloud:

«Объёмы данных растут в геометрической прогрессии. Согласно исследованию IDC, в 2018 году их объём составлял 33 зеттабайт, а к 2025 году он вырастет уже до 175 зеттабайт. И эти данные нужно где-то хранить, обрабатывать, анализировать. Для этого SberCloud создал виртуальный ЦОД, который позволяет размещать любые объёмы данных в облаке, при этом при необходимости вычислительные мощности можно быстро масштабировать как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения».


/ СИА /
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