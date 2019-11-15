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После 50 лет россияне предпочитают накопления развлечениям

15 ноября 2019

Россияне осознали необходимость самостоятельных пенсионных накоплений. Граждане предпенсионного возраста (50–60 лет) резко снижают расходы на отдых и развлечения, но наращивают объем накоплений, показывает исследование, которое провел НПФ Сбербанка на основе анализа данных финансового поведения клиентов банка. Россиян, у которых есть сбережения на банковских вкладах, среди 50–60-летних вдвое больше, чем среди людей моложе 40 лет.

С возрастом россияне становятся гораздо менее расточительными. Так, более половины населения моложе 40 лет (50,5%) регулярно посещают рестораны, бары и кафе. Среди тех, кому сейчас 50–55 лет, таких чуть больше четверти (26%), а среди 55–60-летних — только 19,8%. Почти треть россиян до 40 (29,6%) закладывают в свои бюджеты траты на отдых: кино, концерты, развлекательные мероприятия и т. д. В 50–55 лет и 55–60 лет такие расходы позволяют себе соответственно 11,9% и 9% граждан.

Ближе к пенсии россияне становятся менее мобильными. Расходы на туризм и путешествия, согласно исследованию НПФ Сбербанка, после 50 сокращаются как минимум вдвое. В этом же возрасте люди приходят к более ответственному потреблению. Так, крупные покупки граждане предпенсионного возраста совершают в 7–8 раз реже, чем молодые россияне.

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Сэкономленные на отказе от развлечений и покупок деньги россияне отправляют в накопления, и чем старше человек, тем более серьёзно он к этому относится. Так, среди граждан моложе 40 лет банковские вклады имеют 13% человек, среди 50–55-летних — уже 28,7%, среди 55–60-летних — 29%.

Александр Зарецкий, генеральный директор НПФ Сбербанка:

«Нынешнее поколение 50+ — это люди, которые умеют самостоятельно заботиться о себе, привыкли к определенному уровню жизни и не хотят снижать его в пожилом возрасте. Поэтому, готовясь к окончанию трудовой деятельности, они ожидаемо увеличивают размер накоплений, проявляя интерес не только к банковским вкладам, но и к инвестиционным инструментам. А чтобы не приходилось в предпенсионном возрасте урезать расходы на развлечения, нужно начинать копить раньше. Например, делая небольшие, 2–4% от зарплаты, взносы на ИПП с 35 лет, можно полностью сохранить свой уровень дохода после выхода на пенсию».


/ СИА /
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