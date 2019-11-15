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Банк УРАЛСИБ подвел итоги квеста «Соберись в круиз с Банком УРАЛСИБ»

15 ноября 2019

Банк УРАЛСИБ подвел итоги квеста для клиентов - физических лиц «Соберись в круиз с Банком УРАЛСИБ».

Квест проходил в период с 26 августа по 22 сентября 2019 года. Главным призом был морской круиз на двоих на 11 ночей или 300 000 рублей. В квесте принимали участие клиенты – держатели дебетовых или кредитных карт Банка УРАЛСИБ.

Каждую неделю на сайте квеста публиковались 4 задания. Участники, выполнившие 3 обязательных задания недели, принимали участие в розыгрыше еженедельного приза – тура на двоих или 80 000 рублей. Кроме того, за выполнение всех 4-х заданий были предусмотрены гарантированные призы от партнеров Банка. Победители определялись каждую неделю.

В числе заданий – сделать перепост новости из официальной социальной сети Банка УРАЛСИБ, совершить любые покупки в супермаркете или ресторане на определенную сумму, пополнить счет мобильного телефона, карту Банка УРАЛСИБ и т.д.

Победителями стали:

  • по итогам 1-й недели квеста - Вадим Голюсов из Брянска;
  • по итогам 2-й недели - Юрий Шангин из Санкт-Петербурга;
  • по итогам 3-й недели квеста - Раиль Исламгулов из города Благовещенск (Башкортостан);
  • по итогам 4-й недели квеста - Мария Шахова из Москвы.

Обладателем главного приза стала Елена Шпак из Санкт-Петербурга – она получила сертификат на 300 000 рублей от Банка УРАЛСИБ.

Кроме того, на сайте квеста была размещена игра с 4-мя уровнями. В ходе игры участник управлял персонажем, собирающим монеты, и старался избегать различных препятствий. Каждую неделю открывался новый уровень игры. Все участники, прошедшие 4 уровня, делили между собой 200 000 баллов программы «УРАЛСИБ Бонус». В результате, 99 участников получили по 2020 баллов.


/ СИА /
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