Новости

Примсоцбанк рассказал участникам ВЭД о новых требованиях и возможностях валютного законодательства

15 ноября 2019

Примсоцбанк начал проведение серии осенних семинаров по вопросам валютного законодательства - 13 ноября 2019 года во Владивостоке состоялось первое мероприятие по теме «Изменения валютного законодательства с 01 января 2020 года. Рекомендации по проверке зарубежных контрагентов». Участие в семинаре приняли 116 компаний-участников внешнеэкономической деятельности.

«Российское валютное законодательство динамично изменяется, и сегодня важно держать руку на пульсе этих перемен для обеспечения бесперебойной работы своего предприятия. Мы рады предоставить актуальную и полезную информацию не только нашим клиентам, но и специалистам по ВЭД других компаний, – отметила Елена Михайлюкова, начальник управления международных и межбанковских операций ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк".

На семинаре были рассмотрены новые нормы Федерального закона № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», которые вступают в силу с 01 января 2020 года, а также планируемые изменения в КОАП РФ о смягчении ответственности за нарушения валютного законодательства. Особое внимание обратили на новые возможности для компаний-экспортёров – отмену требования о репатриации рублевой выручки.

«Новая информация всегда актуальна, об изменениях лучше знать заранее. Не первый раз посещаю семинары Примсоцбанка и очень довольна подачей информации. Полезно, сжато, доступно, с возможностью ответов на вопросы. Это именно то, что нужно», — поделилась впечатления о семинаре Анна Залозная, директор компании «Владхимия».

В тот же день аналогичный семинар прошёл в другом городе Присутствия Банка – Челябинске. Гостями мероприятия стали 36 человек.

В ноябре банк планирует провести семинары в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Омске, Иркутске, Хабаровске и городах Приморского края. Ознакомиться с полным списком семинаров и зарегистрироваться можно на сайте банка.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

НТК ИНК 2019
«Посмотрите на задачи под другим углом зрения». Как компании получить пользу от инноватора
Трудная нефть. На конференции ИНК рассказали, как будут добывать «черное золото»
«Когда компания решила задачу выживания, работа с инновациями становится ее обязанностью». ИНК провела IV Научно-техническую конференцию
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании