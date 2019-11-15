Примсоцбанк рассказал участникам ВЭД о новых требованиях и возможностях валютного законодательства

Примсоцбанк начал проведение серии осенних семинаров по вопросам валютного законодательства - 13 ноября 2019 года во Владивостоке состоялось первое мероприятие по теме «Изменения валютного законодательства с 01 января 2020 года. Рекомендации по проверке зарубежных контрагентов». Участие в семинаре приняли 116 компаний-участников внешнеэкономической деятельности.

«Российское валютное законодательство динамично изменяется, и сегодня важно держать руку на пульсе этих перемен для обеспечения бесперебойной работы своего предприятия. Мы рады предоставить актуальную и полезную информацию не только нашим клиентам, но и специалистам по ВЭД других компаний, – отметила Елена Михайлюкова, начальник управления международных и межбанковских операций ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк".

На семинаре были рассмотрены новые нормы Федерального закона № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», которые вступают в силу с 01 января 2020 года, а также планируемые изменения в КОАП РФ о смягчении ответственности за нарушения валютного законодательства. Особое внимание обратили на новые возможности для компаний-экспортёров – отмену требования о репатриации рублевой выручки.

«Новая информация всегда актуальна, об изменениях лучше знать заранее. Не первый раз посещаю семинары Примсоцбанка и очень довольна подачей информации. Полезно, сжато, доступно, с возможностью ответов на вопросы. Это именно то, что нужно», — поделилась впечатления о семинаре Анна Залозная, директор компании «Владхимия».

В тот же день аналогичный семинар прошёл в другом городе Присутствия Банка – Челябинске. Гостями мероприятия стали 36 человек.

В ноябре банк планирует провести семинары в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Омске, Иркутске, Хабаровске и городах Приморского края. Ознакомиться с полным списком семинаров и зарегистрироваться можно на сайте банка.