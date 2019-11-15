Россельхозбанк принял участие в проведении Всемирного дня качества в России

АО «Россельхозбанк» присоединился к празднованию Всемирного дня качества, проводимого автономной некоммерческой организации «Российская система качества» (Роскачество). Инициатором учреждения этого события, которое отмечают во многих странах во второй четверг ноября, является Европейская организация качества при поддержке Организации Объединенных Наций. В 2019 году праздник приходится на 14 ноября.

В честь Всемирного дня качества в отделениях РСХБ открылись точки с продукцией фермеров, которые принимали участие в фестивале «СВОЁ». За три года проведения Банком мероприятия в разных городах о себе на нем заявили 1000 фермерских хозяйств, представив достижения своего труда на суд полумиллиона посетителей. В 2019 году к проведению фестиваля присоединилось и Роскачество.

«Миссия Россельхозбанка – быть рядом с фермерами и делать так, чтобы их труд, качественный труд, оценивался по достоинству. Роскачество – это организация, ценности которой Россельхозбанк всецело разделяет, поскольку конечная цель нашей деятельности одна, и она состоит в обеспечении потребителя высококачественными отечественными продуктами и услугами. РСХБ постоянно совершенствует и внедряет технологии и банковские инструменты, чтобы помочь клиентам выстроить эффективные бизнес-процессы, улучшить качество производимой продукции и повысить уровень жизни», – отметил Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов.

«Мы высоко ценим системный подход и вклад Россельхозбанка в обеспечение широкого выбора качественных продуктов питания на российском рынке. В этом году на пяти фестивалях «СВОЁ» работали мобильные лаборатории Роскачества. Результаты исследований подтвердили, что поставляемая российскими фермерами сельхозпродукция соответствует всем нормам и требованиям. Очень важно, что она выращена и переработана с заботой о клиентах, ведь едим ее не только мы, но и наши дети», – прокомментировал руководитель Роскачества Максим Протасов.

Социальная значимость Дня качества и приуроченных к нему мероприятий определяется необходимостью повышения уровня грамотности населения в области качества и безопасности продукции. Этот день символизирует позитивные перемены, является поводом испытать гордость и выразить благодарность тем, чьим трудом достигается прогресс. В рамках Дня качества Россельхозбанк проводит профессиональные консультации, которые способствуют повышению уровня финансовой грамотности населения.