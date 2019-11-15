Производство водки с элементами декора могут прекратить с 2021 года

В России с 2021 года могут остановить производство водки с добавлением серебряных и золотых хлопьев, а также других элементов декора, потому что новый техрегламент «О безопасности алкогольной продукции» не предусматривает их использование. Об этом сообщает газета «Известия».

Производители предложили Минфину скорректировать документ, сняв эти ограничения. Если водка с элементами декора не стала массовым продуктом и отказ от нее не повлияет на оборот рынка, то запрет части ароматических добавок существенно сократит ассортимент алкогольных напитков.