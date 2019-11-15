В России будут производить вакцину против менингококковой инфекции

В России локализуют производство комбинированной вакцины для профилактики менингококковой инфекции. Глобальная биофармацевтическая компания приняла решение о расширении портфеля вакцин. Об этом сообщает «Российская газета».

В газете сказали, что сейчас вакцинация против менингита не входит в Национальный календарь прививок, но это будет сделано в обозримом будущем.

В рамках Санкт-Петербургского экономического форума министр здравоохранения Вероника Скворцова заявляла о планах расширения нацкалендаря: со следующего года в него включат прививку против ротавирусной инфекции и гемофильной инфекции. Кроме того, эксперты минздрава прорабатывают вопрос о включении в календарь еще ряда прививок - против ветряной оспы, вируса папилломы человека (профилактика некоторых видов рака) и менингококковой инфекции, заболеваемость которой в России увеличивается. Так, в прошлом году количество заболевших детей выросло по сравнению с предыдущим на 10%. При этом менингококковый менингит крайне опасен - умирает каждый пятый заболевший, и еще столько же детей остаются инвалидами.