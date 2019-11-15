За день лжесотрудники банка обманули трёх братчанок на 228 тысяч рублей

За день три жительницы Братска перевели мошенникам деньги. Как сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области, женщины стали жертвами лжесотрудников банков, которые убедили клиенток, что их счета находятся под угрозой.

С мобильной сети Москвы 61-летней пенсионерке мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он сказал, что её личный кабинет взломан, на её имя оформлен кредит в крупной сумме, который завтра будет выплачен. Обеспокоенная женщина обратилась в банк, где ей пояснили, что заявки на кредит от её имени не поступало, а личный кабинет в приложении заблокирован. На следующий день мошенники все-таки уговорили потерпевшую поспешить в банк, чтобы положить имевшиеся накопления на специальный счёт, который сама же ей откроет. Пенсионерка перевела 41 тысячу рублей.

Аналогичным образом лишилась 28 тысяч другая жительница города. Только аферисты пользовались номерами мобильных сетей Кемеровской области и Москвы.

Третьей жертвой лжебанкиров стала 59-летняя пенсионерка. На этот раз мошенникам удалось выманить у братчанки 159 тысяч рублей.

По всем этим фактам проводятся доследственные проверки.