В Приангарье бизнесменам, пострадавшим от наводнения, выдали льготные займы на сумму более 130 млн рублей под 1% годовых

Из пяти муниципальных районов Иркутской области с 30 августа по 15 ноября 63 предпринимателя, бизнес которых пострадал от наводнения, получили льготные займы под 1% годовых на возобновление предпринимательской деятельности. Их выдал «Фонд микрокредитования» на общую сумму 133 миллиона 475 тысяч рублей. Об этом пресс-службе регионального правительства.



Среди заёмщиков по программе льготного кредитования на возобновление предпринимательской деятельности 39 предпринимателей из Тулуна, 12 из Нижнеудинска, пять из Тайшетского района, четыре из Чуны, три из Тулунского района.

Также по пониженной ставке для предпринимателей моногородов под 3,25-3,5% годовых микрозаймы получили шесть бизнесменов в Тулуне, два предпринимателя в Усолье-Сибирском, по одному предпринимателю из Усть-Илимска, Черемхово, Саянска и Байкальска.

