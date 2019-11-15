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В 2020 году приложение «Госуслуги» перевыпустят в новом формате

15 ноября 2019

В 2020 году приложение «Госуслуги» перевыпустят в новом формате. Граждане всегда смогут иметь под рукой свои персональные данные и документы, а также управлять согласиями на предоставление их третьим лицам. "Сканер" позволит считывать QR-коды, данные банковских карт и документы, что существенно упростит процесс заполнения данных. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Минкомсоцсвязи.

"Поисковый ассистент" поможет находить информацию в мобильном приложении с помощью голосовых и текстовых команд. Проще станет и процесс бесконтактной оплаты, а к платежным сервисам присоединится Samsung Pay.

Уже сейчас на сайте появился новый способ платежей. Теперь россияне смогут пользоваться Google Pay. Штраф, счет, пошлину или задолженность можно оплатить по отдельности или вместе с помощью "мультиоплаты".


/ СИА /
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