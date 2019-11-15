В городах-миллиониках России иностранные рабочие претендуют на более высокую зарплату, чем местные

В ряде городов-миллионников трудовые мигранты стали претендовать на более высокие зарплаты, чем россияне. Разница достигает 7%. Об этом сообщает "Российская газета", ссылаясь на сервис по поиску работы Worki.

В разрезе отдельных профессий разрыв достигает 14%. Например, среди водителей россияне претендуют в среднем на зарплату в 47 тысяч рублей, а иностранные работники - на 54,5 тысячи в месяц. На вакансии продавцов или администраторов (сферы, связанные с общением с клиентами) разрыв в ожиданиях составляет всего 2-4%.

По мнению аналитиков, это может быть связано с системами оплаты труда. У администраторов и продавцов, как правило, зарплата фиксированная, как и продолжительность рабочего дня. Зарплата водителей сильно зависит от часов работы, есть возможность трудиться и получать больше. Именно на это и рассчитывают приезжие рабочие. Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова считает, что россияне на такой работе часто подрабатывают в свободное время, поэтому и претендуют на меньшую зарплату.

По мнению Сафонова, высокие зарплатные ожидания мигрантов связаны с повышением стоимости патентов на право трудиться в России, жилья для них, авиаперелетов. Имеет значение соотношение рубля и нацвалют стран, из которых они приехали. У россиян, даже если они внутренние мигранты, издержек меньше. Например, в Москву на заработки чаще всего приезжают жители соседних регионов, а значит, им не надо тратиться на самолет.