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В Иркутской области на выходных похолодает до -40

15 ноября 2019

В Иркутской области 16 ноября прогнозируют переменную облачность. Местами пойдет небольшой снег, в южных районах небольшой, местами умеренный снег. Утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер западный, северо-западный 2-7 м/с,  местами  порывы до 13 м/с. Днем в южных районах 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. По информации Иркутскгидромета, температура ночью опустится до -21,-26 градусов, при прояснении  -31,-36, в Катангском, Усть-Кутском, Киренском, северо-восточных  районах -32,-37, при прояснении -39,-44, днём -19,-24, в пониженных формах рельефа -29,-34. В южных районах в течение суток -15,-20, местами -21,-26 градусов. 

В Иркутске переменная облачность, временами небольшой снег, ветер северо-западный ночью 3-8 м/с, днём 5-10 м/с, порывы 15-17 м/с, температура ночью и днём   -15,-17 градусов с понижением к вечеру до -20.

По области 17 ноября будет переменная облачность. Ночью местами небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный с переходом днем на восточный, юго-восточный 3-8 м/с, ночью в южных районах 5-10 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью -25,-30 градусов, при прояснении -35,-40, в Тайшетском районе при натекании облачности -22,-27, днем -17,-22, местами -27,-32.


/ СИА /
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