Банк «Открытие» первым в Кузбассе выдал гарантию в пользу Фонда развития моногородов

Гарантия предоставлена по программе рефинансирования инвестиционных проектов. Клиенту выдан займ под 0% годовых для модернизации и увеличения объемов производства по утилизации крупногабаритных шин.

Банк «Открытие» стал банком на территории Кузбасса, который подготовил специальный продукт для кредитования моногородов, а не воспользовался для этого стандартной линейкой банковских кредитных продуктов.

Программа Фонда развития моногородов была впервые представлена губернатору, мэрам городов Кузбасса и представителям бизнеса региона в феврале 2019 года. В программе Фонда основное внимание уделяется соблюдению границ моногорода, созданию новых рабочих мест и созданию конкурентной продукции. Фонд может помочь и в создании инфраструктуры предприятия. В Кемеровской области на сегодняшний день находится самое большое в России количество муниципальных образований со статусом моногорода – 24 единицы.

Соглашение о сотрудничестве между банком «Открытие» и Фондом развития моногородов было подписано в июне 2019 года. В числе основных направлений взаимодействия – совместное развитие моногородов, а также создание наиболее благоприятных условий для инвестирования капитала, способствующих росту экономики этих населенных пунктов. Была запланирована совместная поддержка инвестиционных проектов в моногородах с использованием финансовых инструментов Фонда и кредитно-гарантийных инструментов банка. В частности, речь идёт о беспроцентном займе Фонда развития моногородов до 250 млн рублей.

«Активное участие в презентации возможностей программы и постоянная работа по ее продвижению силами банка позволили первому клиенту в области получить финансирование от банка «Открытие». Благодаря такому сотрудничеству для бизнеса региона открываются новые перспективы по получению льготного займа Фонда», - отметил Аркадий Чурин, управляющий банком «Открытие» в Кемеровской области.

Банк представлен в Кузбассе двумя центрами кредитования малого и среднего бизнеса (в Кемерово и Новокузнецке), а также семью модулями обслуживания расчетных счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Банк предоставляет широкую линейку продуктов для бизнеса, включая сложные международные продукты и ВЭД.