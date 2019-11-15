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Количество акционеров ВТБ в Иркутской области за год выросло в 1,5 раза

15 ноября 2019

Количество миноритарных акционеров ВТБ в Иркутской области с 1 сентября 2018 года по 1 сентября 2019 года выросло в 1,5 раза и составило 2230 частных инвесторов. Об этом сообщил Владимир Хоткин, руководитель службы по работе с акционерами ВТБ, на семинаре для владельцев бумаг, состоявшемся в Иркутске.

В ходе мероприятия банк представил новую трехлетнюю стратегию группы ВТБ. Одна из ее ключевых задач — стать банком первого выбора как для частных лиц, так и для малого и среднего бизнеса. В качестве целевых показателей в этом направлении к 2022 году определено увеличение числа клиентов в сегменте розницы в 1,5 раза, в сегменте малого и среднего бизнеса — в два раза.

Участники встречи также подробно ознакомились с функционалом мобильных приложений «Акционер ВТБ» и «ВТБ Мои Инвестиции», которые значительно расширяют возможности банковских операций для частных инвесторов.

Организаторы провели мастер-класс для студентов Иркутского государственного университета. Эксперты банка рассказали об основах управления сбережениями, поделились практическими примерами и рекомендациями по формированию личного бюджета, которые позволят студентам применять основные принципы фундаментального анализа и определять инвестиционную привлекательность акций компаний, торгующихся на бирже.

«Количество акционеров банка ВТБ в Иркутской области растет быстрее, чем во многих других регионах России. Увеличение доли частных инвесторов обусловлено растущим интересом к инвестиционным инструментам, высоким потенциалом акций ВТБ, а также привлекательными условиями программы привилегий для наших акционеров, — прокомментировал Владимир Хоткин, руководитель службы по работе с акционерами ВТБ. — В дополнение к традиционной программе в этом году значительное внимание мы уделили презентации новой стратегии, участие в формировании которой приняли акционеры ВТБ, в том числе из Иркутской области».

Всего в России на 1 октября 2019 года насчитывается 155 тысяч держателей бумаг банка, из которых 154 тысячи – частные инвесторы. За последние четыре года число акционеров ВТБ увеличилось на 60 тысяч человек, причем более чем на 30 тысяч – только за последний год. Активному росту количества миноритариев банка в 2018-2019 гг. способствовало принятие новой стратегии развития банковской группы, широкая программа привилегий для владельцев бумаг банка, расширение налоговых льгот для частных инвесторов на Московской бирже.


/ СИА /
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