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Россельхозбанк содействует максимальной эффективности АПК Калининградской области

15 ноября 2019

Первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина и Губернатор Калининградской области Антон Алиханов обсудили направления кредитования агропромышленного комплекса региона с целью реализации его потенциала и развития местного производства. В рамках рабочей поездки в Калининград Ирина Жачкина также встретилась с представителями крупного бизнеса. 

В ходе круглого стола Первый заместитель Председателя Правления РСХБ и руководство Калининградской области подвели промежуточные итоги сотрудничества: c начала работы в регионе в 2002 году Россельхозбанк вложил в его экономику уже 202 млрд рублей, в том числе свыше 177 млрд рублей в АПК. На повестке – дальнейшие шаги по еще более эффективной работе в интересах области. 

«Хочу подчеркнуть, что перед Банком стоит задача по поддержке инвестиций в развитие АПК Калининградской области, тем более что и по молоку, и по мясу, и по ряду других направлений есть куда расти. Также мы видим потенциал в поддержке инвестирования в рыбохозяйственный комплекс и традиционное направление для региона – звероводство. Однако к планированию проектов надо подходить строго индивидуально – однотипные решения здесь не работают. Россельхозбанк, как никакой другой банк, обладает богатой экспертизой и достаточными финансовыми ресурсами для помощи предпринимателям. Но мы делаем акцент не только на крупном бизнесе. В фокусе нашего внимания и малый, и средний бизнес. Вместе с тем Банк продолжит активную работу по увеличению доступности услуг в регионе. Мы рассматриваем возможность организации работы уполномоченных представителей, чтобы обеспечить стопроцентный охват сельских территорий», – сообщила Ирина Жачкина.

Губернатор Антон Алиханов отметил, что РСХБ уже внес заметный вклад в экономическую жизнь Калининградской области – регион рассчитывает на новые совместные свершения.

«Сегодня сложилась тенденция к росту объемов кредитования сельхозпроизводства, появляются банковские продукты под низкий процент, в том числе с привлечением поручительств Фонда развития промышленности. Россельхозбанк является крупнейшим кредитором аграрного сектора и входит в число уполномоченных банков, участвующих в программах льготного кредитования бизнеса по линии Министерств сельского хозяйства и экономического развития Российской Федерации. Для региона, сельхозпроизводителей Россельхозбанк всегда являлся и продолжает являться системообразующим банком, который помогает нам развивать и углублять вертикальную интеграцию крупных предприятий, фермеров», – сказал Антон Алиханов.

Производство в агросекторе региона растет. По данным Правительства Калининградской области, в 2018 году индекс производства сельскохозяйственной продукции составил 109,1% к уровню предыдущего года, и эта динамика выше, чем в целом по России и в СЗФО. 

На текущий момент доля Россельхозбанка на аграрном рынке региона составляет 44,7%.

Президент Союза промышленников и предпринимателей Калининградской области Андрей Романов отметил поддержку бизнеса со стороны РСХБ:

«Наш регион нацелен на развитие экономики и предпринимательства. Благодаря действию закона об особой экономической зоне предприниматели имеют существенные преференции при условии инвестирования и развития своего бизнеса, создания новых рабочих мест. Конечно же, инвестиции невозможны без участия банков и выстраивания конструктивного диалога с ними. Россельхозбанк – один из активных участников этого процесса. Благодаря сотрудничеству с ним в области уже реализовано много проектов, и я уверен, что это сотрудничество будет расширяться в дальнейшем».

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.


/ СИА /
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