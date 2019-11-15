Максим Любомудров рассказал, как Россельхозбанк делает семьи фермеров успешными

Заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Максим Любомудров выступил на втором всероссийском форуме семейного предпринимательства «Успешная Семья – успешная Россия!» в Москве и рассказал о поддержке Банком малого и среднего бизнеса в аграрном секторе.

Максим Любомудров отметил, что примером ведения семейного бизнеса выступает фермерство, и Россельхозбанк интенсивно содействует реализации его потенциала.

«На фермерские хозяйства приходится порядка 12% всей сельскохозяйственной продукции в России, а в отдельных регионах этот показатель в разы выше. Это подчеркивает неотъемлемую, важную роль фермеров в аграрной экосистеме страны. Россельхозбанк обеспечивает более 60% кредитования МСБ на селе. Специально для фермеров Банком разработана линейка специализированных инструментов финансовой поддержки: в их числе и кредит «Микро АПК», позволяющий получить заем в упрощенном порядке, и грант «Агростартап», и продукт «Стань фермером» для запуска собственного дела. Банк постоянно работает над улучшением предложений для фермеров», – сообщил Максим Любомудров.



Спикер сказал, что повышению доступности финансовых услуг в сельской местности, и, следовательно, фермерскому делу также способствует разработанное Банком решение «Легкий фронт», позволяющее буквально уместить основные возможности офиса в планшет. А летом 2020 года, добавил Максим Любомудров, в строй будет введена цифровая экосистема для малого бизнеса на селе Farming as a Service, которая даст возможность фермерам без дополнительных затрат автоматизировать решение первостепенных задач.

Форум «Успешная Семья – успешная Россия!» объединяет представителей бизнеса, успешно действующих в различных отраслях экономики, где семьи выступают ядром развития.