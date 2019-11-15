Иркутская область вошла в десятку лидеров в стране по темпам развития культуры

Иркутская область вошла в ТОП-10 лидеров по темпам развития культуры. Как сообщили в областной администрации, Приангарье эту награду получила впервые.

Среди показателей, которые учитывались при определении лидеров по темпам развития культуры в стране, были темпы роста бюджета на сферу культуры и показатели исполнения национального проекта «Культура».

В Иркутской области ежегодно происходит увеличение средств, предусмотренных на финансирование сферы культуры. За последние четыре года оно увеличилось в 2,7 раза с 1,6 млрд рублей в 2015 году до 4,4 млрд рублей в 2019 году. Значительная часть средств направляется на строительство, реконструкцию и капремонт учреждений. В 2019 году такие работы идут на 44 объектах, для сравнения, в 2016 году был всего один объект.

На проведение текущих ремонтов в 2019 году из областного и федерального бюджетов было выделено 65,8 млн рублей. Благодаря этому в досуговых центрах занимается всё больше людей. Если в 2015 году в регионе в них было 6,1 тысяча кружков и студий, то сейчас 6,5 тысяч, в которых занимается 99,7 тысяч человек.

Иркутская область является активным участником нацпроекта «Культура». На его реализацию в 2019 году регион затратит 135 млн рублей. В основном это средства федерального бюджета.