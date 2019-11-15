Жителей Иркутской области накопили 100 тонн мелочи

Жителей Иркутской области приглашают с 18 по 24 ноября обменять монеты на банкноты. Акция «Дни приема монеты от населения» пройдет в более чем 50 офисах банков региона. Кроме того, участники смогут получить памятные монеты Банка России. Об этом сообщает отделение Иркутск Сибирского ГУ Банка России.

За девять месяцев 2019 года были выпущены монеты на сумму 128 млн рублей, но в кассы банков вернулась лишь каждая третья монета. С января по сентябрь на руках у жителей региона осталось мелочи общим весом около 100 тонн.

Монеты рекомендуется предварительно рассортировать по номиналам, чтобы ускорить обмен. Обменять мелочь на банкноты можно не только во время акции, но и в обычные дни. Однако банки могут брать за эту услугу комиссию.