В Ольхонском районе ликвидировали две свалки

По требованию Ольхонского районного суда администрацию Онгурена обязали ликвидировать отходы ТКО возле о. Байкал . Как сообщили в УФССП по Иркутской области, от мусора очистили более 800 кв. м. Требования исполнены в полном объеме.
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В Ольхонском районе ликвидировали две свалки15 ноября 2019
/ СИА /
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