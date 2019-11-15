В Ольхонском районе ликвидировали две свалки

По требованию Ольхонского районного суда администрацию Онгурена обязали ликвидировать отходы ТКО возле о. Байкал . Как сообщили в УФССП по Иркутской области, от мусора очистили более 800 кв. м. Требования исполнены в полном объеме.