В Сибэкспоцентре открылась выставка «Мир стиля и красоты»

У специалистов ногтевого сервиса, парикмахеров, а также у мастеров по бровям и ресницам появилась возможность посетить специализированную выставку «Мир стиля и красоты». Открытие мероприятия состоялось 14 ноября на сценической площадке Сибэкспоцентра.

На торжественной церемонии открытия с приветственным словом выступила начальник отдела по информационно-аналитической работе в сфере потребительского рынка Наталья Владимировна Дроздова: «Выставка «Мир стиля и красоты» - это значимое событие для Иркутска и региона в целом. В этом году она проходит в 13 раз. Хотелось бы отметить, что мероприятие уже приобрело определенную историю, а также своих постоянных посетителей. Бьюти-индустрия - сложная и быстро развивающаяся сфера, я бы хотела пожелать всем не потеряться в разнообразии товара. И мне кажется, что именно эта выставка поможет вам в таком непростом деле».

Также слово было предоставлено руководителю департамента организации выставок ОАО «Сибэкспоцентр» Наталье Викторовне Третьяковой: «Поздравляю с открытием традиционной выставки! Я рада видеть на нашей площадке как постоянных, так и новых участников, которые представят свои новинки, а также подготовят интересные мастер-классы. На выставке вы сможете посетить насыщенную программу, специалисты будут работать и на сценической площадке, и на стендах. Я надеюсь, кто каждый здесь сможет найти для себя что-нибудь интересное и полезное».

Президент ассоциации бьюти-индустрии в г. Улан-Батор Урантуя Жамьяндорж также поприветствовала всех участников и гостей выставки : «Я рада приветствовать вас! Наш визит в Иркутск, прежде всего – это поддержка друг друга и участие в Международном чемпионате Baikal Beauty Expo. Хочу пожелать всем удачи и, конечно же, хорошего настроения!»

14 ноября в рамках выставки состоялось открытие IV Международного чемпионата по дизайну, парикмахерскому и визажному искусству, ногтевому сервису и моделированию взгляда «Baikal Beauty Expo». Директор компании «Авеню 11» Оксана Карасёва отметила: «Сегодня стартовал уже четвертый чемпионат «Baikal Beauty Expo-2019». От лица организаторов хотелось бы сказать огромное спасибо всем за то, что приняли приглашение и приехали в наш город. Нас посетили представители из Улан-Батора, Москвы, Красноярска, Кирова, на самом деле у нас очень большая и необъятная география. В чем же отличие нашего чемпионата сегодня? В этот раз он проходит при поддержке фестиваля эстетов Георгия Кот. На фестивале мы разыгрываем четыре регистрационных билета для участия на чемпионате мира, который состоится в Сочи. Желаю участникам победы и веры в себя!»

Помимо этого на площадке Сибэкспоцентра для жителей города стартовал «Марафон здоровья», на котором прошли консультации специалистов, занятия по скандинавской ходьбе, мастер-классы, практические семинары и оздоровительная зарядка. О том, что нового будет в этот раз на

марафоне, рассказала бизнес-директор центра красоты и здоровья «ИРИДА LIFE» Ирина Виниченко: «В первую очередь я хочу поблагодарить Сибэкспоцентр за то, что он поддержал нас, и мы уже второй раз можем провести «Марафон здоровья». На протяжении всех дней, с 14 по 16 ноября, у нас будет проходить несколько мероприятий, на которых выступят врачи, специалисты, эксперты по разным направлениям. На данный момент у нас работает оздоровительная зона, где специалисты за 3 минуты снимают боль в спине, а также убирают другие проблемы. Для участия в марафоне здоровья откликнулись гости из других городов России, и это большая польза для наших специалистов и местных жителей. Эта площадка несет здоровье, добро и успешность жителям города, так как нашей основной задачей является помощь людям».

Выставка действительно наполнена разнообразными мероприятиями, в чем и заключается ее польза. Здесь можно не только посетить марафон и чемпионат, но и приобрести продукцию, предоставленную экспонентами. Участники выставки предлагают к продаже расходный материал для ногтевого сервиса, парикмахерских услуг и наращивания ресниц, парикмахерское оборудование российских, итальянских и китайских производителей, косметику производства Южной Кореи, услуги врача-косметолога, массажное оборудование, продажу витаминов, БАДы, а также натуральную косметику европейских производителей, услуги по ремонту оборудования салонов красоты, гелинг, волосы для всех видов наращивания по ценам производителей и многое другое. Кроме того, на своих стендах, а также на сценической площадке профессиональные мастера демонстрируют продукцию и рассказывают о новинках, обучают самым актуальным технологиям и дают дельные советы.

Выставка пройдет с 14 по 16 ноября с 10 до 18 часов, а также 17 ноября до 17.00