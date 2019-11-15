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В Иркутской области выявили АЗС, на которых продают некачественное топливо

15 ноября 2019

В Иркутской области за прошедшую неделю проверили пять АЗС. Все они выбирались случайным способом. Как сообщает газета «Областная», проверялись бензин АИ-92 и дизельное топливо.

Из них на двух АЗС нарушений не было обнаружено вовсе. Это заправочные станции топливной компании «БРК» и сети АЗС «ОМНИ» в Иркутске.

В Шелеховском районе  были выявлены нарушения по бензину на АЗС «Юргал» - по фракционному составу, на АЗС «555» - по моторному методу исследования, а также многократное превышение массовой доли серы и определение температуры фильтруемости -17ос. Была также проверена АЗС «Роснефть» (ООО Нико-ОЙЛ).

На основании этих нарушений было подготовлено заявление в отдел госнадзора по Иркутской области СМТУ Росстандарта.

В 2019 году провели 14 проверок автозаправочных станций Приангарья. Выявлены семь нарушений обязательных требований к продукции – в том числе несоответствие требованиям технического регламента таможенного союза, отсутствие паспорта качества продукции и др. Такие нарушения повлекли за собой штрафы на суммы 50 т.р и 250 т.р.


/ СИА /
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