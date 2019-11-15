Банки предлагают россиянам самостоятельно подавать декларации о доходах

Банки предложили ЦБ дополнить расчет показателей ПДН заемщиков. Они предлагают дать возможность гражданам самостоятельно заявлять о своих доходах, а участникам рынка — получать информацию о таких клиентах в бюро кредитных историй. Сообщает в своем материале РБК.

Сейчас возможность добровольного декларирования есть, но только для нескольких групп кредитов. Банки хотят расширить эту практику — это в том числе даст возможность учитывать теневые доходы заемщика. Но регулятор к таким инициативам относится осторожно: по мнению ЦБ, вопросы вызывает механизм проверки сведений.

Методика расчета ПДН допускает возможность учета клиентских данных о заработке, но только для отдельных видов кредитов, указывает представитель ЦБ: этот подход можно применять при выдаче ссуд на потребительские цели на сумму менее 50 тыс. руб., а также на автокредиты — но только до октября 2020 года.

«Представители некоторых участников рынка ставят вопрос о более активном использовании самодекларируемых доходов при расчете ПДН. По мнению Банка России, расширение использования самодекларируемых данных без задействования дополнительных механизмов верификации таких данных создает риски недостоверного расчета показателя долговой нагрузки. Включение таких данных в кредитную историю не может считаться достаточным механизмом верификации», — отмечает представитель регулятора.

Решение, как банки будут проверять достоверность задекларированных доходов заемщиков, еще не выработано, признает собеседник РБК в крупном БКИ. Участники рынка заинтересованы в том, чтобы получать актуальную информацию о доходах заемщиков, замечает заместитель директора департамента розничных продуктов и маркетинга Росбанка Лидия Каширина. Но, по ее словам, расходы на разработку такого механизма должны быть экономически обоснованы. Собеседники РБК не ответили, будут ли банки платить БКИ за получение информации о доходах чужих клиентов.