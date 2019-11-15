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Кредиторы ищут новые механизмы по возврату средств

15 ноября 2019

Теперь под прицелом оказались родственники должников. Уже два подобных дела с требованиями привлечь к субсидиарной ответственности жен и детей банкротов переданы на рассмотрение Верховного суда. Сообщает в своем материале Коммерсантъ.

До сих пор суды не распространяли субсидиарную ответственность на родственников живых и наследство умерших КДЛ — но юристы предполагают, что решения высшей инстанции могут резко изменить судебную практику.

На этой неделе в ВС передано два дела по жалобам кредиторов юрлиц-банкротов, стремящихся расширить перечни оснований и лиц, подлежащих субсидиарной ответственности. Заседания назначены на декабрь. Активность кредиторов объясняется минимальными выплатами, получаемыми от банкротов.

По данным Федресурса, доля погашенных долгов в рамках банкротства юрлиц снизилась с 4,2% в 2018 году до 2,4% в январе—сентябре 2019-го. В 2019 году суды удовлетворили 29,5% исков о субсидиарной ответственности, всего взыскано 303,1 млрд руб., в среднем с одного лица — 178,6 млн руб. 

 

 


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