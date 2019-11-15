Лёд на водоёмах Иркутской области всё ещё хрупкий

Опасные места, где традиционно наблюдается выход рыбаков, находятся на водоёмах Иркутска, Иркутского, Нижнеудинского, Братского, Нукутского, Осинского, Усть-Илимского районах. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

В Иркутске на Теплых озерах, в нижнем бьефе плотины ГЭС и в Боковской протоке, находящейся в Ленинском районе, встал лед. Его толщина – не более 5 сантиметров. А в Боковской протоке - участки открытой воды на расстоянии 3-4 метров от берега.

В ведомстве предупреждают, что выход на лёд ещё опасен.

- На острове Конный, острове Юность, Верхней набережной, территории нижнего бьефа плотины ГЭС, в Боково установлены дополнительные информационные аншлаги и запрещающие знаки. В выходные дни будут дежурить межведомственные патрульные группы. – рассказал руководитель Центра ГИМС ГУ МЧС России по региону Алексей Зяблицкий.