Аналитики Альфа-Банка: Настрой на рост рубля оказался недолговечным

Жесткая риторика США и Китая оставляет у рынка сомнения в серьезности торговой сделки; в сочетании с ростом политической нестабильности в Латинской Америке это привело к оттоку капиталов из стран развивающихся рынков. Комментарий ФРС об отсутствии необходимости в снижении ставки также не помогает настроениям – рубль опять вернулся в диапазон 64-65 руб/дол, отмечают аналитики Альфа-Банка.

ФРС больше не планирует снижать ставку

На этой неделе продолжился рост фондовых рынков, так S&P 500 поднимался до исторических максимумов – 3100,00. Инвесторы находятся в ожидании скорого заключения торгового соглашения между США и Китаем, но позиции сторон остаются жесткими - Китай требует от США снять угрозу дальнейшего введения тарифов 15 декабря и отменить существующие пошлины на китайский импорт, а Д.Трамп во вторник сообщил, что сделка больше нужна Китаю и, если сделки не будет, США введут новые тарифы на китайские товары. В среду состоялось выступление главы ФРС Дж. Пауэлла в Сенате США, в котором он заявил, что центральный банк почти не видит необходимости в дальнейшем понижении ставки и что теперь поддерживать экономику следует посредством послабления налогово-бюджетной политики. К слову сказать, именно это в рамках своей избирательной компании, обещал начать делать Д. Трамп.

В Европе намечается стабилизация

Опубликованный в Германии индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW в ноябре составил -2,1 пункта, при прогнозе - 13,2, а аналогичный индекс экономических условий в ноябре составил -24,7 пункта против прогноза -22 пункта. Эти данные указывают на то, что роста в экономике ожидать пока не приходится, но при этом можно отметить некоторую стабилизацию и замедление снижения. Пока паре EUR/USD суждено торговаться в боковом интервале 1,0965 – 1,1055. Фунт опять входит в зону неопределенности: Весь ноябрь пара GBP/USD проводит в диапазоне 1,2950 – 1,2780. Выборы 12 декабря несут неопределенность, и на рынке опционов увеличивается ожидание снижения пары GBP/USD к отметке 1,27. Судя по опросам общественного мнения, Консервативную партию Великобритании готовы поддержать 42% избирателей, а Лейбористскую — 28%. Партию либеральных демократов в настоящее время поддерживают 15% опрошенных. Партию Brexit — только 4%. Выборы могут не принести явного большинства консерваторам или закончится формированием коалиции с оппозиционной Лейбористской партией. В ближайшее время ожидаем торговлю по валютной паре GBP/USD 1,2780 -1,2950.

Цены на нефть пока имеют шансы остаться выше 60 дол/барр.

На вечерних торгах в среду стоимость актива резко выросла вслед за заявлениями главы ОПЕК о возможном резком сокращении предложения нефти со стороны картеля. По ожиданиям ОПЕК, в 2020 году рост спроса на нефть может быть существенно выше прогнозов, если США и Китай заключат промежуточное торговое соглашение. Очень вероятно, что на встрече ОПЕК+ 5- 6 декабря будет достигнуто соглашение о сохранении квот на добычу на прежнем уровне. Аналитики ожидают торговлю по данному активу в диапазоне 60,50-63.50 $ за барр.

Рубль вернулся в интервал 64-65 руб/дол

Возможность срыва сделки США и Китая, политический переворот в Чили и Боливии, возможный импичмент Д.Трампа – все это

заставляет инвесторов фиксировать прибыль на рынках ЕМ. Хотя в среду Минфин РФ разместил весь выпуск ОФЗ объемом 40,2 миллиарда рублей при спросе 83,7 миллиарда рублей, рубль слабеет вместе с другими валютами своей группы. Начав месяц под

уровнем 64,00, пара USD/RUB уверенно вернулась в диапазон 64,10-64,60. До сохранения неопределенности по сделке США и Китая, пара USD/RUB будет двигаться в диапазоне 63,80-64,65.