В России будут маркировать отдельные виды молочной продукции с июня 2020 года

В России с 1 июня 2020 года будут маркировать отдельные виды молочных продуктов. Об этом говорится в документе на сайте правительства.

- При этом предусматривается разработка отложенной нормы, позволяющей участникам оборота товара реализовать произведённую до ввода обязательной маркировки продукцию до 1 декабря 2020 года. – Говорится в сообщении.

Как сообщают «Известия», 15 июля стартовал эксперимент по маркировке ряда видов молочной продукции. Новая маркировка, которая представляет собой цифровой двухмерный код Data Matrix, затронет мороженое, сыры, творог, кефир, йогурт, сливки и молоко, а также сгущенку. Целью эксперимента является проверка полноты и достаточности механизмов маркировки для предотвращения незаконного ввоза, производства и оборота.