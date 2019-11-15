Новости

В России будут маркировать отдельные виды молочной продукции с июня 2020 года

15 ноября 2019

В России с 1 июня 2020 года будут маркировать отдельные виды молочных продуктов. Об этом говорится в документе на сайте правительства.

- При этом предусматривается разработка отложенной нормы, позволяющей участникам оборота товара реализовать произведённую до ввода обязательной маркировки продукцию до 1 декабря 2020 года. – Говорится в сообщении. 

Как сообщают «Известия», 15 июля стартовал эксперимент по маркировке ряда видов молочной продукции. Новая маркировка, которая представляет собой цифровой двухмерный код Data Matrix, затронет мороженое, сыры, творог, кефир, йогурт, сливки и молоко, а также сгущенку. Целью эксперимента является проверка полноты и достаточности механизмов маркировки для предотвращения незаконного ввоза, производства и оборота.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

НТК ИНК 2019
«Посмотрите на задачи под другим углом зрения». Как компании получить пользу от инноватора
Трудная нефть. На конференции ИНК рассказали, как будут добывать «черное золото»
«Когда компания решила задачу выживания, работа с инновациями становится ее обязанностью». ИНК провела IV Научно-техническую конференцию
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании