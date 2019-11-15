В Иркутской области завершили ремонт нескольких автодорог

В Нукутском районе завершен ремонт автомобильной дороги «Залари - Жигалово». На это потратили более 35 млн руб. По информации регионального правительства, протяженность отремонтированной автодороги составляет почти 2 км, общая площадь.

Завершился ремонт и в Усольском районе на объекте п. Средний-Тайтурка-Холмушино-Михайловка протяженность 2,6 км. Стоимость работ 43, 8 млн руб.

А в Черемховском районе отремонтирован участок автодороги «Восточный – Касьяновка - Михайловка» протяженность более 4 км. Эти работы обошлись в 62, 8 млн руб. Общая площадь отремонтированного покрытия составила - 28 836 м2.