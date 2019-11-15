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Иркутяне оценили спортивную и досуговую инфраструктуру своего города на 5,6 из 10 баллов

15 ноября 2019

Специалисты портала недвижимости Domofond.ru выяснили, как жители разных городов России оценивают качество и доступность инфраструктуры для спорта и отдыха. В опросе участвовало более 90 тысяч человек. Средняя оценка по стране составила 5,8 балла из 10 возможных.

Городом с самой развитой инфраструктурой стало Кудрово Ленинградской области с 8,2 балла. Самая низкая оценка у Киселевска Кемеровской области: 3,2 балла.

Первую строку рейтинга занял город Кудрово (Ленинградская область) с 8,2 балла. На втором месте с 7,5 балла подмосковный Долгопрудный. Оба города в прошлом году не входили в исследование. Геленджик (Краснодарский край) сместился на третью позицию, при этом оценка инфраструктуры для спорта и отдыха почти не изменилась по сравнению с прошлым годом: город получил 7,4 балла, что на 0,1 выше, чем в 2018-м.

Первую десятку замыкает подмосковный город Видное. Как и в Геленджике, за год средний балл в Видном незначительно вырос— на 0,1 балла.

Ниже всех оценили городскую инфраструктуру жители Киселевска (Кемеровская область) — на 3,2 балла. За год средняя оценка здесь упала на 1,7 — больше, чем в любом другом городе. Чуть лучше дела обстоят в Шахтах (Ростовская область), где падение составило 0,8 балла за год, до 3,5 балла в 2019-м. Третье с конца место у новичка рейтинга — Кинешмы, которая получила 3,8 балла. Эту часть рейтинга замыкает Воркута со средней оценкой 4,2 балла.

Только в Каменск-Шахтинском (Ростовская область) за год восприятие инфраструктуры со стороны жителей незначительно улучшилось. В остальных городах последней десятки оценки снизились. И если в Воркуте или Ленинск-Кузнецком падение не слишком большое, то в Киселевске, Орске, Шахтах и Златоусте ситуация, по мнению горожан, заметно ухудшилась.

 

 


/ СИА /
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