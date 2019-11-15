В Иркутской области в ближайшее время перечислят пособие на третьего ребенка

В Иркутской области в ближайшее время перечислят пособие на третьего ребенка. На эти цели на 2019 год в нём было предусмотрено 645 млн рублей. Выплату проводят из средств федерального бюджета. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Сумму заложили на основе количества семей, которые получали выплату по данным на конец 2018 года, когда формировался бюджет. Однако с тех пор в нашем регионе количество получателей выросло почти в три раза: с 3,5 тысяч до 9 тысяч.

Предусмотренные средства закончились в сентябре. На сегодня задолженность по выплатам составляет два месяца.



Для Иркутской области из федерального бюджета дополнительно выделят 125 миллионов рублей. Как только они поступят в бюджет региона, деньги будут выплачены получателям.



Пособие на третьего ребенка выплачивают семьи, которые имеют доход ниже прожиточного минимума. Его размер равен прожиточному минимуму. Для южных территорий Иркутской области это 9915 рублей, для северных - 13468 рублей.