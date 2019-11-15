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Студенты горных специальностей Иркутского политеха смогут пройти стажировку и получить работу в ведущих компаниях мира

15 ноября 2019

Победители третьей олимпиады «Я – профессионал» определят весной 2020 года. Дипломанты смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов, а также получат возможность пройти стажировку в ведущих компаниях России и мира с возможностью дальнейшего трудоустройства. Сообщает пресс-служба МИСиС.

Золотые медалисты получат также денежные премии (200 тысяч рублей для медалистов по треку «Бакалавриат» и 300 тысяч рублей – по треку «Магистратура/Специалитет»).

«Компании-партнеры предоставляют места для практик и стажировок для успешных участников, а также потенциальное трудоустройство на своих предприятиях, кроме того принимают участие в составлении тестовых заданий олимпиады.  Таким образом, победители имеют возможность выбрать в качестве приза одну из двух траекторий своего развития – образовательную или профессиональную», сказал Вадим Петров, проректор по учебной работе НИТУ «МИСиС».

В январе-феврале 2020 года в НИТУ «МИСиС» состоится Зимняя школа, где участники смогут напрямую пообщаться с работодателями, принять участие в международном симпозиуме «Неделя горняка» – крупнейшем горнопромышленном мероприятии в России.

Подать заявку на участие могут студенты бакалавриата, магистратуры или специалитета российских вузов. Регистрация проводится онлайн на сайте проекта и продлится до 18 ноября, 23:59 по московскому времени. Отборочный онлайн-этап олимпиады стартует 22 ноября. Участники могут выбрать удобные дату и время прохождения из предложенных в расписании. Ознакомиться с ними можно по ссылке.

Участники олимпиады, прошедшие на заключительный очный этап, смогут выбрать удобную площадку для прохождения соревнований: они будут располагаться во всех федеральных округах страны. В 2019-2020 учебном году олимпиада проводится по 68 направлениям – от медицины и педагогики до компьютерных и инженерных наук. На сегодняшний день уже подано более 440 тысяч заявок.

 

 


/ СИА /
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