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Связь-Банк начал обслуживать карты UnionPay по торговому эквайрингу

15 ноября 2019

Связь-Банк предложил услугу для обладателей платежных карт международной платежной системы UnionPay по оплате товаров и услуг в POS-терминалах торгово-сервисных предприятий -партнеров Банка.

Прием платежных карт UnionPay реализован в том числе посредством бесконтактной технологии QuickPass с помощью NFC-чипа.

Сейчас партнеры Связь-Банка принимают к оплате карты платежных систем МИР, VISA, Masterсard, JCB, Diners Club International, American Express.

По результатам исследования компанией RBR, к концу 2018 года на долю UnionPay приходилось 45% пластиковых карт, находящихся в обращении во всем мире. В партнерстве с более чем 2000 финансовыми институтами UnionPay позволяет использовать карты для оплаты товаров, услуг и снятия наличности в 177 странах мира. Карты UPI эмитируются в 58 странах.


/ СИА /
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