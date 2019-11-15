Стоит ли возвращать старый пенсионный возраст на Дальнем Востоке?

На уходящей неделе глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов предложил вернуть для жителей Дальневосточного федерального округа «старый» возраст выхода на пенсию: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. По мнению депутата, данная новация поможет переломить негативную тенденцию оттока населения. Выборы все ближе, подобных оригинальных предложений скоро будет все больше, считает Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари». Однако данная история однозначно достойна отдельного рассмотрения.

- Мы относимся к этому предложению отрицательно. Мы полагаем, что данная новация проблему оттока населения не решит. Возможно, она позволит удержать в ДФО людей предпенсионного возраста. Однако всем остальным это не интересно, они хотят жить и зарабатывать здесь сейчас, справедливо полагая, что прошлое это прошлое, а завтра может и не быть.

Если новация будет реализована Россия получит регионы с очень большим процентом пожилых людей, ведь многие остальные поедут в Сибирь, Казань или Москву в поисках лучшей доли. К тому же, вероятно, аналогичных льгот для себя потребуют и другие регионы со сложным северным климатом. Какой же выход? Казна ломится от денег. В ближайшие три года профицит бюджета в России составит более 13 триллионов рублей. Мы думаем, что пенсионную реформу стоит приостановить, а дальше видно будет.