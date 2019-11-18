«Это добровольная прогулка в налоговую». Зачем банкам хочется увидеть скрытые доходы россиян

Сегодня деловое сообщество обсуждает инициативу банков по получению более расширенных данных о доходах своих клиентов - через механизм добровольных деклараций. Выглядит это, честно говоря, забавно, отмечает Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»:

- Банки предлагают дать возможность потенциальным заемщикам заявить о дополнительных источниках поступления средств для того, чтобы претендовать на более выгодные условия кредитования. При этом не исключается, что сами участники банковского сектора смогут брать соответствующую информацию в бюро кредитных историй, например.

Речь идет, по сути, о том, чтобы потенциальный клиент пришел и рассказал банку о том, что располагает, помимо официального, еще и скрытым от внимательных глаз системы доходом. Это будет выглядеть все равно как добровольная прогулка в налоговую. Много ли найдется желающих? Очень сомневаюсь, учитывая размеры теневой российской экономики и огромное количество людей с «серыми» зарплатами, а также конъюнктуру на реальном рынке занятости, где достойных рабочих мест не так много, как желающих.

Сейчас потенциальный заемщик и так может рассказать банку, что зарабатывает он больше, чем могут подтвердить документы - но банк при принятии решения о кредитовании примет во внимание только то, что сможет просчитать и перепроверить. Проверить данные невозможно, если они не проходили через бухгалтерии или открытые счета, им можно доверять или не доверять - а это уже банковские риски. Смысла в добровольном информировании все-таки нет, как бы ни хотелось отечественным банкам получить тонну-другую ничего не значащих бумаг.