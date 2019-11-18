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БайкалИнвестБанк присоединился к акции «День приема монет от населения»

18 ноября 2019

Акция пройдет с 18.11.2019 по 22.11.2019. В акции участвуют офисы банка в городах: Иркутске, Ангарске, Шелехове. 

На сегодняшний день монеты стали для многих неудобным способом оплаты, «мелочь» зачастую оседает в копилках, не возвращаясь в кассы магазинов и банков. Мы предлагаем вернуть монеты в денежный оборот страны!

Филиал "Сибирский" АО "БайкалИнвестБанк" приглашает обменять монеты номиналом от 1 копейки до 10 рублей на монеты более крупного достоинства, бумажные купюры или юбилейные монеты номиналом 10 и 25 рублей.

Обмен будет производиться без комиисии.

При себе необходимо иметь паспорт и рассортированную по номиналу монету.

Банк ждет по адресам:
- г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, д. 5. тел.: +7 (3952) 25-88-00
- г. Ангарск, 7а микрорайон, д. 6, пом. 79, тел.: +7 (3955) 52-62-68
- г. Шелехов, 7-й квартал, д. 1, тел.: +7 (39550) 4-34-60


/ СИА /
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