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Сбербанк и правительство Ставропольского края подписали соглашение о сотрудничестве в области инвестиционной деятельности

15 ноября 2019

Сбербанк и Правительство Ставропольского края заключили соглашение о сотрудничестве в области инвестиционной деятельности. Документ подписали первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, во встрече также принял участие председатель Юго-Западного банка Сбербанка Евгений Титов.

В рамках соглашения намечена реализация приоритетных бизнес-проектов, обеспечивающих формирование благоприятного инвестиционного климата, и повышение инвестиционной привлекательности региона.

В настоящее время при участии Сбербанка в Ставропольском крае реализуются инвестиционные проекты на общую сумму около 13 млрд рублей.

Владимир Владимиров, губернатор Ставропольского края:

«В повестке любой территории сегодня одним из главных вопросов является реализация национальных проектов. Большую роль здесь играет и банковская сфера — это кредитная поддержка, участие в ключевых проектах. Сегодня только для решения задач по развитию экспорта продукции АПК на Ставрополье запланирована реализация инвестпроектов в целом на 40 миллиардов рублей. Мы рассчитываем, что они будут осуществляться, в том числе с участием банка».

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Ставрополье — один из крупнейших сельскохозяйственных регионов страны и наш стратегический партнер. Инвестиционные проекты, которые мы планируем совместно развивать, будут направлены на жизненно важные отрасли, такие как образование, медицина и развитие информационной инфраструктуры.
Мы рады предложить имеющиеся у нас компетенции и технологии по цифровизации Ставропольского края - это доступные и эффективные инструменты управления городской средой, улучшения качества образовательных и медицинских услуг, получения обратной связи от жителей региона. Также, отдельное внимание уделим развитию облачных сервисов в регионе, разработанных компанией SberCloud, в частности ряд решений с применением технологий искусственного интеллекта. Планируем развивать услугу ʺВиртуальный ЦОДʺ, использование которой позволит исключить расходы на строительство и эксплуатацию собственных серверов, при этом получив всю необходимую облачную ИТ-инфраструктуру за ежемесячную плату».

Также на встрече стороны поддержали инициативу создания на тетрритории Ставропольского края совместного экспертного офиса.

Евгений Титов, председатель Юго-Западного банка Сбербанка:

«Создание такой структуры позволит проводить комплексную экспертизу инвестиционных проектов, что поможет на ранних стадиях их реализации избежать высоких рисков недофинансирования. Сбербанк со своей стороны готов предложить качественное структурирование и глубокую экспертизу. Мы уверенны, что это решение станет драйвером для создания новых проектов, в том числе на основе государственно-частного партнерства».

Сбербанк — основной банковский институт региона. Каждый второй житель края и каждое третье предприятие пользуются кредитными продуктами банка. Около 70 процентов населения и 44 процента бизнеса доверяют средства банку. На территории Ставропольского края действует разветвленная филиальная сеть — 307 офисов и 1681 устройство самообслуживания. Всего в 11 регионах присутствия Юго-Западного банка — 1668 офисов и 9209 устройств самообслуживания. Сбербанк входит в топ-3 крупнейших налогоплательщиков края.


/ СИА /
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